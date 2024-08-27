عضو منظمة التحرير الفلسطينية: تفاقم في بناء وحدات الاستيطان الاستعماري بالضفة الغربية

قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول، إن هناك تفاقم في بناء وحدات الاستيطان الاستعماري والمصادرة والإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن هناك أعدادًا متزايدة من الاقتحامات والقصف والقتل بالطائرات المسيرة لأبناء شعب غزة.

ولفت إلى أن هذا الوضع يكبل المواطن الفلسطيني ويحول دون التحرك بأريحية ويضيق التجارة، فضلًا عن إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التخطيط لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى.

وواصل: «بن غفير يقول إن الحكومة تسمح بالزيارات للمسجد الأقصى وسيتم تنظيم هذه الزيارات بشكل مدفوع الثمن، وطالبوا برصد 2 مليون شيكل لتأمين هذه الزيارات».

واستكمل: «كل عمليات الاستيطان في الضفة الغربية مولتها حكومة الاحتلال أو المنظمات الصهيونية التابعة لها وممولة من الإيباك والشركات ذات الصلة برأس المال الصهيوني اليهودي».