قوات دفاع شبوة تسقط مسيرة حوثية في جبهة بيحان – حريب

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أعلنت قوات دفاع شبوة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في جبهة بيحان–حريب غربي محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن وحدات من اللواءين الثالث والعاشر في قوات دفاع شبوة رصدت الطائرة المسيرة "وتعاملت معها قبل إسقاطها، بالتزامن مع استهداف حوثي لمواقع القوات في الجبهة الغربية للمحافظة".

وأضافت المصادر أن "العملية تمت بشكل مشترك بين الوحدات المرابطة في المنطقة"، دون أن تشير إلى وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.

وأكدت قوات دفاع شبوة استمرار جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات تستهدف مواقعها في جبهات بيحان وحريب ومرخة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الحوثيين والقوات الحكومية في جبهات مختلفة في البلاد.

وتشهد مناطق غرب محافظة شبوة، المتاخمة لمحافظتي مأرب والبيضاء، توترا أمني متقطع على خلفية المواجهات مع الحوثيين، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية والمحلية تعزيز انتشارها في المناطق القريبة من خطوط التماس.