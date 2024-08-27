مصرع طفلتين وإصابة خمسة في حادث انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

لقيت طفلتان مصرعهما غرقاً وأصيب خمسة آخرون في حادث انقلاب وسقوط سيارة في ترعة الإبراهيمية بمركز مطاي بزمام قرية الكفور في محافظة المنيا أثناء حفل زفاف.

تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من اللواء أحمد الحيني، المشرف على مركز سمالوط، بوصول جثتين هامدتين إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، هما: ندا عيد إبراهيم، 17 سنة، طالبة، وروضة رجب أحمد، 7 سنوات، طالبة، مقيمتين بقرية أبو عزيز بمركز مطاي، بعد انتشالهما من ترعة الإبراهيمية إثر سقوط السيارة الملاكي في الترعة نتيجة السرعة الزائدة.

كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص آخرين هم: حنان شعبان جاد الله، 40 سنة، محمد حمدي عبد المحسن، 39 سنة، عيد إبراهيم جاد الله، 50 سنة، نادي عيد إبراهيم جاد الله، 17 سنة، وروضة رجب أحمد، 8 سنوات.

وأودعت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة، وقام الدكتور بيشوي جريس، مفتش الصحة، بتوقيع الكشف الطبي عليهما، وتبين أن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وعُرض على النيابة العامة التي أمرت بتصريح دفن الجثتين وتسليمهما لأهليتهما لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، كما أمرت بالتحفظ على السيارة الملاكي بمعرفة مركز الشرطة والمرور.