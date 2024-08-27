الداخلية تداهم بؤرة لتجارة المخدرات بالقليوبية وتضبط 6 عناصر إجرامية

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داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بؤرة إجرامية تخصصت فى تجارة المخدرات بالقليوبية، وتمكنت من ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها بـ 12 مليون جنيه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية تضم 6 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضُبط المتهمين وبحوزتهم (24 كيلو حشيش، 21 كيلو هيدرو، 18 كيلو إستروكس، 5 كيلو هيروين، 3.250 كيلو آيس الشابو، و2 كيلو لمخدر البودر الحشيش الاصطناعى، و4350 قرص ترامادول، بندقية آلية، طبنجة، 2 فرد محلى، أجزاء سلاح، طلقات مختلفة الأعيرة، 6 ميزان حساس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.