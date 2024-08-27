طفل يفاجئ مدحت صالح ويصعد على مسرح حفله بمهرجان القلعة لالتقاط صورة تذكارية معه

اقتحم طفل مسرح المحكى خلال حفل الفنان مدحت صالح، من أجل التقاط صورة تذكارية معه، أثناء حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

ورحب مدحت صالح بالطفل على المسرح، ووقف لالتقاط صورة تذكارية معه، بينما كانت السعادة تغمر الطفل وسط أجواء من البهجة.

وقد افتتح الفنان سعد العود الأمسية بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث قدم مجموعة من أشهر أعماله وأعمال الموسيقى العربية التي يؤديها بأسلوبه الخاص، منها "الصحبجية"، "لا مش أنا اللي أبكي"، "كل ده كان ليه"، "في يوم وليلة"، "يا دنيا يا غرامي"، "توبة"، "شغلوني"، "كنت فين"، "من قد إيه كنا هنا"، "إمتى الزمان"، "مشغول عليك مشغول"، "غالي عليا"، "سواح"، "على حسب وداد"، "زي الهوى"، "العيون السود"، "الليلة الكبيرة"، و"أمل حياتي"، وغيرها.