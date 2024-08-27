حازم إمام: كلوب سبب أزمة إصابة صلاح ومغادرته معسكر المنتخب

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، المسؤول عن أزمة مغادرة محمد صلاح، نجم الريدز، معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

قال حازم إمام في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»:" كلوب اعتذر عما بدر من جانبه بالإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر".

أضاف إمام:" اتفقنا مع ليفربول وكلوب على عدم إعلان مغادرة صلاح معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار للعلاج في إنجلترا لحين نهاية مباراة مصر ضد الرأس الأخضر بمرحلة المجموعات بعد إصابته في لقاء غانا بالجولة الثانية".

أشار حازم إمام:" لاعبو منتخب مصر أنفسهم لم يعلموا أي شيء حول هذا الاتفاق الذي تم صباح يوم مباراة الرأس الأخضر، وفضلنا السرية حفاظا على تركيز اللاعبين في باقي مشوار البطولة".

أتم:" بادر كلوب بإعلان عودة صلاح لأنه لم يتلق التفاصيل الكافية حول الاتفاق موضحا أن طبيب ليفربول رحل عن منصبه في الموسم الحالي"