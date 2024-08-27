ماكرون يستبعد تشكيل حكومة يسارية واستمرار الأزمة السياسية في فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين إنه لن يعين حكومة بقيادة تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، على الرغم من انتصاره في الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل نحو شهرين.

واقترح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يتألف من حزب فرنسا الأبية اليساري والاشتراكيين والشيوعيين وحزب الخضر - لوسي كاستيت أن تكون مرشحة له لمنصب رئيس الوزراء، لكنه ينقصه ما يقرب من 100 مقعد لتحقيق عن الأغلبية.

ووصفت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه إعلان ماكرون بأنه وصمة عار وقالت إنه يتجاهل نتائج الانتخابات. كما هددت ماتيلد بانو، زعيمة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماكرون باتخاذ إجراءات لعزله.

وقال ماكرون إن تشكيل حكومة يسارية سيؤدي إلى عدم استقرار لأنها ستواجه معارضة قوية من الأحزاب الأخرى ويمكن الإطاحة بها في تصويت مبكر على الثقة.

وقال ماكرون في بيان "مسوؤليتي هي ألا تتعرض الدولة لعراقيل أو إضعافها ".

ودعا الرئيس الفرنسي الاشتراكيين والخضر والشيوعيين إلى "التعاون مع القوى السياسي الأخرى" من أجل تشكيل حكومة. ولم يذكر حزب فرنسا الأبية الذي تعتبره الأحزاب الرئيسية خطرا مثل اليمين المتطرف.

وفي محاولة لإنهاء الجمود السياسي، يجري ماكرون محادثات جديدة مع الأحزاب السياسية الرئيسية غدا الثلاثاء. وكان قد التقى بالفعل مع العديد من الأحزاب خلال الأيام الماضية واليوم الاثنين.

وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة، حل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المرتبة الأولى، متقدما على قوى الوسط التي ينتمي لها ماكرون واليمين المتطرف بقيادة لوبان. ولم يحصل أي فصيل على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، مما جعل من الصعب تشكيل حكومة.