أصوات شعرية تفتح فضاءات الإبداع في أمسية الفصحى بمعرض السويس الثالث للكتاب

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي أجواء مفعمة بالشعر والجمال، شهد معرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأمسية الشعرية الأولى لشعر الفصحى، وسط حضور جماهيري تفاعل مع الكلمة الشعرية وإيقاعاتها العذبة.

شارك في الأمسية نخبة من شعراء الفصحى الذين أضاءوا فضاء المعرض بنصوصهم الشعرية، وهم: إبراهيم جمال الدين، إبراهيم مصطفى، أحمد عايد، سعد جاد الرب، طارق الأزنجي، عبد الحميد حسن، علاء الدين علي، علي أحمد، علي العربي، فكرية غانم، فوزي محمود، وماهر المنشاوي.

وتنوّعت قصائد المشاركين بين الوجداني والوطني والفلسفي، حيث لامست قضايا الإنسان وهمومه، واحتفت بجماليات اللغة وإبداعها، ليخرج الحاضرون بانطباع ثري عن التنوع والعمق في المشهد الشعري المعاصر.

وأدارت الأمسية الشاعرة ماريان أنور، التي أحسنت التقديم وإدارة الحوار الشعري، مؤكدة في كلمتها أن الشعر ما زال قادراً على جمع القلوب حول الكلمة الصادقة، وأن مثل هذه الفعاليات تعكس اهتمام وزارة الثقافة وهيئة الكتاب بفتح فضاءات جديدة للإبداع ودعم المواهب.

وقد ألقى الشاعر إبراهيم جمال الدين، الذي ينتمي إلى جيل الثمانينيات وكان أحد أعضاء جماعة المرايا الأدبية وجماعة الإنسان الأدبية، ومؤسس مؤسسة نوافذ ثقافية بالسويس، عدداً من نصوصه. وقد صدر له من قبل عدة دواوين، منها: مجرد إشارات، الجنوب، في انتظار قدم تمر، فقير مبشر بالجنة.



أما الشاعر أحمد عايد، الذي صدرت له عدة مجموعات شعرية وقد حصل على عدة جوائز من بينها: جائزة بيت الشعر بالأقصر (التابع لبيت الشعر بالشارقة)، وكذلك جائزة عن سيناريو فيلم موت هزيل ضمن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

ومن جانبه، قدّم الشاعر طارق الأزنجي، مؤلف رواية فوق حجر الجوزة، والحاصل على المركز الثاني في جائزة المواهب الأدبية (دورة د. شاكر عبد الحميد – فرع شعر الفصحى) من المجلس الأعلى للثقافة عن مخطوط ديوانه هاوية تأبى السقوط.



أما الشاعر فوزي محمود أحمد، مؤلف تائه في المنخفض – عاشق البحر – عندما يأتي الربيع، فقد ألقى قصيدته "الخليلات".



كما شارك الشاعر محمد سيد المنشاوي، صاحب دواوين: جدرايات (2007)، نبضة لا تموت (2016)، دندنة العشق القديم (2005)، الأنثى الممكن (2006).

وأخيرًا، شارك الشاعر علاء الدين علي محمد، صاحب دواوين أبيض × أحمر، لحظة ميلاد الموت، إتنفسيني لما أضيع، نبات فطري، والحاصل على جائزة أول إقليم القناة وسيناء عام 2000 عن نص بحر الدم.