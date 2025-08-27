 الشرقية: تغيير اسم ميدان باتا بمركز بلبيس إلى ميدان عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025
الشرقية: تغيير اسم ميدان باتا بمركز بلبيس إلى ميدان عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 6:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 6:16 م

وافق المجلس التنفيذي في محافظة الشرقية، برئاسة المهندس حازم الأشموني، اليوم الاربعاء، على تغيير أسم ميدان باتا بمدينة بلبيس إلى ميدان الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الجامع الأزهر الأسبق.

أكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين وجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

أوضح المحافظ، أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من انطباق الشروط وطبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن وللصالح العام.

