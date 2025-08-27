منسق الشئون الإنسانية في فلسطين: غزة تغرق في المجاعة وجهود التوصل إلى وقف إطلاق النار لا تحقق تقدما

قال منسق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة د. رامز الأكبروف، إن الأوضاع في غزة لا مثيل لها في التاريخ المعاصر.

وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط، مساء الأربعاء، أنه ذهل خلال زيارته لقطاع غزة من حجم الدمار والمعاناة، مشيرًا إلى أن «الظروف هناك لا تحتمل».

ونوه أن «الضربات الإسرائيلية استهدفت الخيام والمدارس والمساكن»، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وغير منحاز في العمليات ضد المدنيين.

وأشار إلى أن غزة تغرق في المجاعة وجهود التوصل إلى وقف إطلاق النار لا تحقق تقدمًا، معقبًا: «لا أفق لنهاية النزاع في غزة، ورغم جهود الوسطاء إلا أن الأمر بعيد المنال».

وشدد على أهمية «إنهاء الحرب والمعاناة - التي لا يمكن وصفها بالكلمات - والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين».

وجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في قتل الصحفيين الفلسطينيين داخل غزة، لافتًا إلى مقتل ما يزيد عن 240 منهم حتى الآن.