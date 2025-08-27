الهند تستعد لمواجهة صدمة في الصادرات مع دخول الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التطبيق

تستعد الهند، لمواجهة ضربة قوية لتجارتها الخارجية مع دخول الرسوم الأمريكية الجديدة البالغة 50% على المنتجات الهندية حيز التطبيق اليوم، وهي الخطوة التي ستهدد نحو نصف صادرات الهند إلى أكبر أسواقها، وتؤكد هشاشة العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات الهندية في البداية، لكنه وقع أمرا تنفيذيا بعد ذلك بفرض رسوم عقابية إضافية بنسبة 25% على الهند؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي ليصل إجمالي الرسوم الأمريكية على الحليف الهندي إلى 50%.

وترى الحكومة الهندية، أن هذه الرسوم ستؤثر على صادرات بقيمة 48.2 مليار دولار.

وحذر المسئولون، من أن هذه الرسوم يمكن أن تجعل التصدير إلى الولايات المتحدة غير مجد من الناحية التجارية وتؤدي إلى شطب وظائف وإبطاء وتيرة نمو الاقتصاد في الهند.

يذكر أن العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة نمت خلال السنوات الأخيرة، لكنها مازالت عرضة للنزاعات؛ بسبب حرية الوصول إلى السوق والضغوط السياسية المحلية.

وتعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى في العالم نموا وقد تواجه تباطؤا في النمو بسبب الرسوم الأمريكية.

وتشير تقديرات مركز الأبحاث الموجود مقره في نيودلهي "مبادرة أبحاث التجارة العالمية"، إلى أن القطاعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والسلع الجلدية والأغذية والسيارات، ستكون الأكثر تضررا من الرسوم الأمريكية.

وقال أجاي سريفاستافا مؤسس مركز "مبادرة أبحاث التجارة العالمية" والمسئول التجاري الهندي السابق: "يمثل نظام الرسوم الجمركية الجديد صدمة استراتيجية تهدد بمحو الوجود الهندي الراسخ في الولايات المتحدة، مما يسبب البطالة في المراكز المعتمدة على التصدير، ويضعف دورها في سلسلة القيمة الصناعية".

وأعفت الولايات المتحدة حاليًا بعض القطاعات، مثل الأدوية والسلع الإلكترونية، من الرسوم الجمركية الإضافية، مما يخفف العبء عن الهند نظرا لحجم تأثيرها الكبير في هذه القطاعات.

وفي تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قالت فيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني، إن التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الناتج المحلي الإجمالي للهند سيكون متواضعًا، إذ تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية سيضعف ثقة الشركات والاستثمار، مشيرة إلى أن الإصلاحات المقترحة لضريبة السلع والخدمات، في حال اعتمادها، ستعزز الاستهلاك وتساعد على تعويض بعض مخاطر النمو في الهند.

وأبقت فيتش على تصنيف الديون السيادية للهند عند مستوى سالب بي.بي.بي، مشيرة إلى النمو الاقتصادي القوي وقوة موقف التمويل الخارجي. كما أبقت فيتش على نظرتها المستقبلية للهند عند مستوى "مستقر" وهو ما يعني أنها لا تعتزم تغيير التصنيف الائتماني خلال الشهور المقبلة.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني، أن التوقعات الاقتصادية للهند لا تزال قوية مقارنة بنظرائها، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية تشكل خطرا بسيطا.