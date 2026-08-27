الصحة تدرب أطباء مراكز الأسنان التخصصية على التعامل مع الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ برنامجين تدريبيين متخصصين لرفع كفاءة أطباء مراكز طب الأسنان التخصصية وتأهيل فنيي صيانة وحدات الأسنان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية وتعزيز جاهزية المنشآت للتعامل مع الحالات الطارئة والحفاظ على كفاءة التجهيزات الطبية واستدامتها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فعاليات الخطة التدريبية لتأهيل أطباء مراكز طب الأسنان التخصصية على التعامل مع الطوارئ بدأت اليوم بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون العلاجية والإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة.

وتستهدف الخطة مراكز في عدد من المحافظات تشمل مركز أبحاث سموحة ومركز أسنان محرم بك بالإسكندرية، ومركز أبحاث بالقاهرة، ومركزي تدريب أطباء الأسنان بالمنصورة ودمنهور، ومركز الأسنان التخصصي بالمنيا، ومركز الأسنان التخصصي ببورسعيد.

وتتضمن الخطة وضع وتفعيل نظام واضح للتعامل مع حالات الطوارئ (CODE BLUE) داخل المراكز، وتفعيل نظام الإحالة إلى مستشفيات الوزارة، وتدريب الفرق على الاستجابة السريعة وأساسيات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وأساسيات طب الطوارئ وفق نظام ABCDE، والتعامل مع طوارئ المجرى التنفسي والاختناق ونوبات الربو والحساسية المفرطة وطوارئ الدورة الدموية ونزيف ما بعد خلع الأسنان وبعض الطوارئ العصبية مثل نوبات الصرع وهبوط سكر الدم، بما يرفع جاهزية الأطباء للتعامل الفوري والمنظم حتى تقديم الرعاية أو الإحالة.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة منى البيار، مدير الإدارة العامة للأسنان، إلى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتأهيل فنيي صيانة وتشغيل وحدات الأسنان بالتعاون مع الإدارة العامة للتجهيزات الطبية وبالشراكة مع شركة High Technology الوكيل المعتمد لوحدات A-dec.

ويستهدف البرنامج تدريب 86 فني صيانة أجهزة طبية من مديريات الشئون الصحية في 18 محافظة على تشغيل وصيانة الوحدات وفق المعايير المعتمدة، وأساليب المحافظة على الأصول وإطالة العمر الافتراضي والحد من الأعطال، ونقل الخبرات الفنية بما يدعم سرعة وكفاءة أعمال الصيانة وضمان استدامة الكفاءة التشغيلية.

وأكدت الوزارة أن هذه البرامج تأتي في إطار الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية بما ينعكس على تحسين جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على كفاءة التجهيزات وتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في تطوير المنظومة الصحية.