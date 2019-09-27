الاشتباه في تكليف روسيا شخصا بقتل معارض سابق من الشيشان ببرلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب العديد من الساسة في ألمانيا، باتخاذ إجراءات حيال ما يتردد عن تورط روسيا في تكليف شخص بقتل معارض سابق لها من الشيشان ويحمل الجنسية الجورجية بالعاصمة الألمانية برلين قبل حوالي شهر.

وقدم الحزب الديمقراطي الحر طلبا بتكليف لجنة الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بالنظر في هذه الحالة بدءا من السادس عشر من أكتوبر المقبل.

وصرح نوربرت روتجن مسؤول الخارجية بالاتحاد المسيحي الديمقراطي لمجلة "شبيجل" اليوم الجمعة قائلا: "يبدو من غير المفهوم لماذ لم يضطلع الادعاء العام بهذه الحالة حتى الآن".

وفي المقابل قالت متحدثة باسم وزارة العدل إن شروط اتخاذ هذا الإجراء لم تكتمل بعد.

ووفقا لتقرير "شبيجل" فإنه لا بد من توافر الأدلة على أن السلطات الروسية شاركت بنشاط في خلق هوية مزيفة للمشتبه فيه بارتكاب الجريمة.

ومن بين هذه الأدلة وجود إشارات حذف الاسم الذي استخدمه المشتبه فيه من بنك الأوراق الثبوتية الروسية.

وجدت هذه الإشارات أيضا - بعد الكشف عن القتلة المشتبه بهم في حالة الاعتداء على العميل الأسبق للاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال - في بيانات عاملين آخرين أيضا بالاستخبارات الروسية.

فبعد ستة أيام من منح المشتبه فيه يوم الثالث والعشرين من يوليو 2019 رقما ضريبيا لهوية مزورة تقدم به للحصول على تأشيرة دخول منطقة الشنجن.

وقبل ذلك بقليل كان قد حصل تحت اسمه المزيف هذا على جواز سفر روسي لأول مرة.

وعند السؤال عن عنوانه المسجل ببطاقته الضريبية ظهر أن الاسم غير معروف.

كان الشخص الشيشاني الذي يحمل الجنسية الجورجية / ويبلغ من العمر 40 عاما/ قتل داخل متنزه صغير في حي برلين موابيت.

وكان القاتل تعقبه راكبا دراجة هوائية وأطلق النار على رأسه من الخلف.

وألقت السلطات القبض على القاتل المحتمل ، الذي يحمل جواز سفر روسي ، بعد وقوع الحادث بقليل.

وكانت "شبيجل" نشرت من قبل أن رقم الجواز المزيف يدل على وحدة داخل وزارة الداخلية بموسكو، قامت في الماضي بإصدار وثائق لصالح الاستخبارات الحربية الروسية.

وكان متحدث باسم الحكومة الروسية رد على هذه الشبهة قائلا: "هذه الحالة ليس لها بطبيعة الحال علاقة بالدولة الروسية وهيئاتها".

وأضاف روتجن أن الحادث يبدو أنه "يحمل بصمات سياسية واضحة"، مشيرا إلى أن الحادث لا يبدو – وفق رأيه - نابعا من دوافع شخصية أو في إطار الجريمة المنظمة.

وأعلن مسؤول السياسة الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر كونستانتين كوله أنه "لابد أن تفصح الحكومة الألمانية عن معلوماتها بصورة عاجلة بشأن ما إذا كان مقتل شخص يحمل الجنسية الجورجية يضاف إلى حساب الدولة الروسية أم لا".