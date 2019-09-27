أتوبيسات لنقل المواطنين من الشرقية إلى مسيرة النصب التذكاري لتأييد الرئيس

خصص عدد من رجال العمل المجتمعي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عددا من الأتوبيسات لنقل المواطنين والعمال الراغبين في المشاركة بالمسيرة المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي المقامة بالنصب التذكاري بمدينة نصر بالقاهرة.

وتشهد محافظة الشرقية حالة من الهدوء التام بمختلف المراكز والميادين الكبرى، وذلك بالتزامن مع الدعوات المغرضة التي أُطلقت تدعو المواطنين للنزول.

وعبر عدد من أهالي مدينة العاشر من رمضان عن رفضهم لدعوات النزول، وذهبوا لتأييد الرئيس في مدينة نصر، حيث حرص أغلبهم على التقاط الصور التذكارية ورفع العلم المصري قبل استقلال الحافلات لمغادرة المدينة.