مصر وروسيا تواصلان التنسيق المشترك للإعداد لقمة «روسيا-أفريقيا»

في إطار التنسيق المصري الروسي المشترك للإعداد لقمة «روسيا/أفريقيا»، والمنتدى الاقتصادى المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر المقبل؛ عقد السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، والسفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين، للشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة إحاطة في مقر وزارة الخارجية الروسية لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدى موسكو؛ خُصصت لتناول الترتيبات الخاصة بالقمة والمنتدى الاقتصادى.

وأعرب السفير المصري خلال الجلسة عن الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة الروسية من أجل العمل على إنجاح القمة ووصولها إلى النتائج المرجوة التي يسعى إليها الجانبين الروسي والإفريقي.

وشدد نصر، على وجود فرص واسعة أمام الجانبين الروسي والإفريقي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدًا على وجود الرغبة والإرادة السياسية لدى كلا الطرفين لتعزيز هذا التعاون، ومشددًا على أن القمة تحظى باهتمام بالغ لدى القيادة السياسية في البلدين.

جدير بالذكر أن قمة روسيا/ أفريقيا تُعد أحد الأنشطة الهامة التي تضطلع بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الجاري.