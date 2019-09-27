ضياء رشوان: 4 صحفيين فقط موقوفين ولن نتركهم

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن قناة الجزيرة ومنظمة هيومن رايتس وغيرهما، يتحدثون عن وجود قمع للصحفيين بالفترة الأخيرة، إلا أنه لم يتم إلقاء القبض سوى على 2 فقط من أعضاء النقابة، معقبًا: «هذا شيء مؤسف ولا أبرره إطلاقًا».

وأضاف في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن المقبوض عليهم هما خالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور، وناصر عبدالحفيظ، ولم يُقبض عليهما أثناء تأدية عمل صحفي، مؤكدًا: «لن نتركهما وكنا معهما في النيابات بالمحامين وأعضاء مجلس النقابة، ونمارس كل ما نستطيع للإفراج عنهم».

وأشار إلى وجود 2 آخرين ليسا من أعضاء النقابة ولكنهما متدربين، وهما عمر هشام وإنجي عبدالوهاب، ولن تتركهما النقابة حتى الإفراج عنهما، متابعًا: «هناك 4 فقط مقبوض عليهم، وأي كلام آخر هو محاولة لتوسيع المشهد الأسود الذي يقال عن الصحافة في مصر».