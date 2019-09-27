موسكو تطالب واشنطن بالتخلي عن سياسة عدم منح تأشيرات دخول لفعاليات الأمم المتحدة







طالب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالتخلي عن سياسة عدم منح تأشيرات دخول للدبلوماسيين المشاركين في فعاليات الأمم المتحدة.

وقال فيرشينين وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إننا " ننطلق من أن الولايات المتحدة كبلد يوجد به مقر الأمم المتحدة له التزامات أمام المنظمة فيما يتعلق بتأشيرات الدبلوماسيين، كل ذلك موجود في الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية حول مؤسسات الأمم المتحدة المركزية، وإنه للأسف، الولايات المتحدة تنتهك هذه الالتزامات".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أننا "نطالب أن تتخلى الولايات المتحدة عن هذه الممارسة غير القانونية والضارة ".

وكان قد أعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن بعض أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تمتد من 24 إلى 30 سبتمبر الجاري في نيويورك.