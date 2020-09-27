 رئيس وزراء السودان يؤكد العزم على استكمال البناء وإصلاح المؤسسات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء السودان يؤكد العزم على استكمال البناء وإصلاح المؤسسات

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 8:52 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 8:52 م
أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عزم الحكومة الانتقالية على استكمال البناء وإصلاح المؤسسات والنظم الداخلية وتعزيز علاقات السودان الخارجية، ليعود عضوا فاعلا في الأسرة الدولية ومشاركاً فى إصلاح الأمم المتحدة، معربا عن تضامن السودان مع ضحايا الإرهاب فى جميع أنحاء العالم.

وأعرب حمدوك، في بيان أمام أعمال الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تقدير السودان للدور الذى اضطلعت به منظمة الصحة العالمية فى مجابهة جائحة كورونا، كما تقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي قدمت الدعم للسودان لمكافحة الجائحة.

واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة الانتقالية فى إحلال السلام فى السودان وكذلك إجراء إصلاح اقتصادي شامل يحقق التنمية والرخاء للشعب السوداني.

كما شرح الأوضاع الداخلية والظروف التي يمر بها السودان، والمتمثلة فى كارثة السيول والفيضانات، مشيدا في هذا الصدد بدعم الدول الصديقة والشقيقة.

وتناول دور السودان المحوري فى استقرار الإقليم من خلال عضويته الفاعلة في المنظمات وعبر رئاسته للايجاد.

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