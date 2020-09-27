أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5 آلاف و693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه وصل إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس الوبائي في بريطانيا إلى 434 ألفا و969 حالة.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان قد أعلن فرض قيود جديدة بهدف التصدي لموجة ثانية سريعة الانتشار من مرض كوفيد-19، ولا تستبعد الحكومة إدخال إغلاق جديد في حال لم تساعد القيود الجديدة على منع انتشار الوباء.