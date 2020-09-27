 وزير التعليم: كتالوج واضح لإعادة بناء إدارة المدارس الخاصة والدولية قبل نهاية 2020 - بوابة الشروق
الأحد 27 سبتمبر 2020 5:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير التعليم: كتالوج واضح لإعادة بناء إدارة المدارس الخاصة والدولية قبل نهاية 2020

هديل هلال
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 4:02 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 4:02 ص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول إعادة بناء إدارة المدارس الخاصة والدولية بالكامل، مشيرًا إلى أن الوصول إلى حل إداري للمنظومة سيستغرق من ثمانية إلى عشرة أسابيع.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مكونة من الوزارة وجهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار لمتابعة الملف، معقبًا: «سيكون هناك كتالوج واضح للتغيير قبل نهاية العام».

وأشار إلى أن الحل الإداري سيشمل مسائل ترخيص المدارس الخاصة والدولية وإجراءات استمرار عملها، والمصروفات، وعدم تغيير مصروفتها بأثر رجعي على أولياء الأمور.

وعن زيادة مصروفات العام الماضي بالمدارس الخاصة والدولية، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسمح ببعض الزيادة، منوهًا إلى أن «البعض تعدى الأمر بطريقة عنيفة»، وفقًا لوصفه.

ولفت إلى تحديد الوزارة أرقام هواتف، خلال الأسابيع المقبلة قبل بداية العام الدراسي، لتلقي شكاوى المواطنين حول المواضيع المختلفة كالمصاريف والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا التعامل مع الشكوى في وقتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك