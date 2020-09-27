متحدث الحكومة: مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء زادت مليون طلب خلال ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الطلبات وصلت إلى نحو مليون و400 ألف حتى الآن.

وعبر «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، عن أمله في أن يكون لقراري مد فترة التصالح والتسهيلات الجديدة الخاصة بالحالات التي لا يجوز فيها التصالح، مردود من خلال تشجيع المزيد من راغبي التصالح على التقدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية ترسل كتبًا دورية بخصوص كل التوجيهات الصادرة بشأن التصالح في مخالفات البناء، إلى المحافظات، والتي تتولى بدورها توزيعها على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية في عموم الجمهورية.

وناشد المواطنين ممن يفاجئون بتعليمات مختلفة في المراكز التكنولوجية أو المحليات عن التي أعلنتها الحكومة، الاتصال بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء على رقم 16528، أو كتابة الشكوى على الموقع الإلكتروني للمنظومة أو التواصل من خلال أرقام وزارة التنمية المحلية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، ريس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي، أنه تقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء، إلى نهاية أكتوبر المقبل، بسبب زيادة الإقبال والازدحام الكبير خلال الأيام الأخيرة.