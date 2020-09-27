راموس: عقلية العودة من الهزيمة ظهرت أمام ريال بيتيس

قال سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، أن عقلية العودة من الهزيمة هي التي أظهرها الفريق في مواجهة ريال بيتيس أمس السبت، والتي قادت إلى فوز الميرينجي بنتيجة 3-2 وذلك بعد «النصف ساعة الأخيرة من الشوط الأول التي أنهاها الفريق بشكل سيء».

فريق ريال ريال مدريد فاز على ريال بيتيس بنتيجة 3-2، سجل لبيتيس عيسى ماندي في الدقيقة 35 ويليام كارفاليو في الدقيقة 37، أما للنادي الملكي فسجل فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 14 وإيمرسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48 والثالث سجله سيرجيو راموس في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وأكد اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء إن فريقه أدى بشكل جيد خلال الـ 15 دقيقة الأولى من اللقاء حتى تسجيلهم للهدف الأول، وهو أمر كان يجب أن يعطيهم دفعة وثقة ولكنه أقر بحدوث العكس تماما.

وألقى مدافع الفريق الملكي باللوم على استحواذ بيتيس على الكرة بعد تقدم فريقه موضحا أن «مثل هذه الفرق التي تمتلك جودة بإمكانها أن تلحق الضرر بك إذا سنحت لها الفرصة».

وأوضح راموس أن ما حدث يجب أن يتعلم منه اللاعبون، وفي الوقت ذاته أشاد بقدرة الفريق على الرد بعد تأخره في النتيجة ويرجع ذلك للتعادل بشكل سريع والسيطرة على مجريات الشوط الثاني.

وأضاف مدافع الفريق الملكي أنه على الرغم من إضاعة العديد من الفرص إلا أنه سعيد بقدرة الفريق على العودة وتحقيق الفوز.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى برصيد أربع نقاط بعد التعادل في مباراة والفوز في أخرى، يواجه في المباراة القادمة فريق بلد الوليد في الجولة الثالثة.