رئيس الحكومة التونسية يحدد موقفه من الإغلاق الشامل

استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إمكانية تطبيق الحجر الصحي الشامل، مرجحا الإغلاق الجزئي في حال تفشي كورونا في بعض المناطق.

وقال المشيشي في تصريح إعلامي اليوم السبت إنه "في صورة تفشي وباء كورونا، يمكن أن نصل إلى مرحلة الغلق الجزئي لبعض المناطق، على غرار المعتمديات المصنفة ساخنة".

وشدد المشيشي على أنه "لا مجال في الوقت الحالي للعودة إلى الحجر الصحي الشامل، مشيرا إلى أن الحكومة عملت "منذ انتشار فيروس كورونا على تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والصحية وهو الأمر الذي تعمل به مختلف بلدان العالم".