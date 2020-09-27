موريتانيا: ظهور حالات من حمى الوادي المتصدع وسط البلاد

قالت مصادر طبية موريتانية إن هناك حالات إصابة بحمى الوادي المتصدع تم تسجيلها في ولاية بوسط البلاد، وأسفرت عن وفاة شخص واحد على الأقل.



وأوضح الدكتور محمد المصطفى ولد إبراهيم، مدير مستشفى ولاية "تكانت"، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الأطباء بالمستشفى اشتبهوا يوم الخميس الماضي بحالتين لرجل وشاب من رعاة الإبل قادمين من منطقة ريفية نائية يعانيان من آلام وأوجاع في الرأس والعظام والمفاصل، وقيء وحمى شديدة مع نزيف في الفم مما جعلهم يثيرون احتمال إصابتهما بإحدى الحميات النزيفية.



وأضاف أن عينات من دمهما تم فحصها بينت إصابتهما بحمى الوادي المتصدع، وقد توفي أحدهما بينما تم إسعاف المريض الآخر.



وأضاف المسئول الصحي أن هذه الحمى ينقلها البعوض أو تنتقل بملامسة مخرجات الحيوانات المصابة، وحسب مصادر بوزارة الصحة سيتم إيفاد بعثة مختصة إلى منطقة "تكانت" لتقصي المزيد من الحقائق.