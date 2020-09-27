رئيس أذربيجان: حل قضية إقليم ناجورنو مهمة وطنية

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قال إلهام علييف رئيس أذربيجان، إن بلاده تريد حلًا كاملًا بشأن إقليم "ناجورنو-كاراباخ".

ووفقًا لوكالة أنباء أذربيجان "توران"، أضاف علييف اليوم الأحد إن "مشكلة ناجورنو-كاراباخ مهمتنا الوطنية، الحل هو مهمتنا التاريخية".

وأوضح أن الشعب يجب أن يكون راضيا باستعادة وحدة أراضي أذربيجان.

وفي وقت سابق، أعلن علييف عن بداية عملية عسكرية في المنطقة المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها جارتها أرمينيا.

وتابع "لقد قلت مرات عدة إننا لا نحتاج إلى حل غير كامل لهذه المسألة، هذا الصراع، لن نسمح أبدا بالإقامة ثانية لما يطلق عليه بدولة أرمينية على التراب الأذري".