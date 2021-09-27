نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص في محافظة المنيا، وضبط مرتكب الواقعة.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا من مزارع، بغياب نجل عمه سائق "توكتوك"، وعثوره على المركبة بإحدى الطرق، والعثور عليه فى قت لاحق متوف فى مجرى مائي، وانتشاله وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوكتوك" الخاصة بالمجنى عليه، لافتا إلى استدراج المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بالمركبة قيادته ولدى وصولهما غافله، ثم خنقه من الخلف باستخدام قطعة قماش "أعدها مسبقا".

وعقب تأكده من وفاته دفعه بمكان العثور على الجثة وحاول قيادة مركبة "التوكتوك"، إلا أنه حدث بها عطل فلم يتمكن من سرقتها، ولاذ بالهرب خشية اكتشاف أمره.