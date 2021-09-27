وكيل التعليم بالغربية: بدء أولى التدريبات على منظومة التعليم الجديدة للصف الرابع الابتدائي

صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بأن مديرية التربية والتعليم بدأت اليوم الأحد، أولى التدريبات على منظومة التعليم الجديدة للصف الرابع الابتدائي، بإشراف التعليم العام وتنفيذ إدارة التدريب ومركز التطوير التكنولوجي، والتي تتم بالتعاون مع شركة ديسكفري للتعريف بالمفاهيم الجديدة وآليات التعلم الرقمي في العلوم والرياضيات، حيث انتظمت جميع الإدارات التعليمية بالجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم اليوم تنفيذ البرنامج التدريبي في القاعات الافتراضية بجميع الإدارات التعليمية، وفق البرنامج الزمني المحدد، حيث استهدف التدريب اليوم معلمي وموجهي الرياضيات والعلوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف أن البرنامج التدريبي سيستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل، حتى يتم تدريب جميع المعلمين والموجهين للمواد الثلاثة الرياضيات والعلوم والدراسات، وفق الجدول الزمني المحدد.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى بناء مجتمع تعليمي مصري جديد قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات لنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر ۲۰۳۰.

ري / ح م ز / م م ر