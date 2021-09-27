روسيا: اعتقال 5 من أعضاء تنظيم النازيين الجدد كانوا يخططون لعمل إرهابي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين، إحباط عمل إرهابي في جمهورية بشكيريا، الواقعة جنوبي جبال الأورال الروسية، واعتقال خمسة من أعضاء تنظيم النازيين الجدد.

وذكر بيان لجهاز الأمن الفيدرالي، أنه تم إحباط التحضير لعمل إرهابي كان يستهدف إحدى هيئات إنفاذ القانون، ما أسفر عن اعتقال 5 من سكان مدنية أوفا (عاصمة بشكيريا) من مواليد 2001-2003، هم أعضاء في تنظيم النازيين الجدد كانوا يخططون لعمل إرهابي باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع.

وأشار إلى مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع ومتفجرات يدوية الصنع وعناصر لخلطها وتسع وحدات من الأسلحة وتعليمات لصنع العبوات الناسفة وصور لقادة "الرايخ الثالث" النازي الألماني والتيار القومي الأوكراني، وأن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية بحق كل المعتقلين بتهمة التحضير لشن هجوم إرهابي والتدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية والإنتاج غير الشرعي للمتفجرات والعبوات الناسفة.