صابرين عن مشاركتها في «زي القمر»: 5 حلقات كفيلة نناقش فيها قضية

قالت الفنانة صابرين، إنها خاضت تجربة العمل الفني المكون من 5 حلقات، ضمن الموسم الثانى لمسلسل «زى القمر» الذي عرض على قناة cbc، مضيفة: «5 حلقات كفيلة نناقش فيها قضية كورونا، والقصة لاقت نجاح».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، مع بسمة وهبة، اليوم الأحد، على شاشة «المحور»، أن المنتجة منى سليم تواصلت معها بشأن تقديم قصة من خمس حلقات بمسلسل زي القمر، وهو ما أبدت عليه الاعتراض في البداية، ولكنها خاضت التجربة، معقبة: «قالولي هتعملي دور كفيفة..اتخضيت»؛ نظرًا لأنها لأول مرة تقدم هذا الدور.

وتابعت: "توقعت الموضوع يكون صعبانيات، ولما بعتولي السيناريو لقيت دمها خفيف، ومتحدية الصعوبات، وعندها أمل، وعندها براند سجاد عايزه توصله للعالم كله، فقولت لازم أعمل"، مشيدةً بتسليط الضوء على متحدي الإعاقة.

"واحد في الميه " تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وهى الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زي القمر"، حيث تم عرض الحكاية الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهاء عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.

الموسم الأول من مسلسل زي القمر، شهد عرض حكايات حتة مني، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.