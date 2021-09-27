ماليزيا: تطبيق أكثر من 110 آلاف غرامة حتى الآن على مخالفي قواعد كورونا

أصدرت سلطات ماليزيا حتى الآن ما يزيد على 110 آلاف غرامة أو إخطارا بتوقيع عقوبة على المخالفين لقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الماليزي اليوم الإثنين.

وقال المكتب إنه تم تسجيل نحو 112 ألفا و 617 مخالفة يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل إلى 10 آلاف رينجت (400ر2 دولار أمريكي)، مشيرا إلى أنه تم فرض ما يقرب من 70 ألف عقوبة مماثلة متعلقة بالجائحة العام الماضي.

وأوضح المكتب أن معظم غرامات هذا العام تم فرضها بموجب حالة الطوارئ خلال الفترة ما بين كانون ثان/يناير وآب/أغسطس ، حيث مُنحت الحكومة صلاحية إصدار المراسيم.

وشهدت ماليزيا، البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، ثلاث عمليات إغلاق، إذ فرضت عملية الإغلاق لأول مرة بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي فيروس كورونا وباءً عالمياً في مارس 2020.

وسرعان ما تبع ذلك موجة من التقارير المحلية حول اعتقال أشخاص لارتكاب مخالفات مثل الركض في الشوارع الخالية أو نسيان ارتداء الكمامات أثناء التسوق.

وتم إلغاء هذا الإغلاق بعد نحو شهرين من انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، ولكن ظلت حدود البلاد مغلقة.

وفرضت عملية الإغلاق للمرة الثانية في يناير الماضي، فضلا عن تطبيق قانون الطوارئ، لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وفرضت آخر عملية إغلاق وصفها مسؤولون ب "الشاملة" في مايو الماضي، لكنها لم تنجح في وقف الزيادة في أعداد المصابين بمقدار خمسة أضعاف إلى أكثر من 20 ألف حالة إصابة يوميًا، مع وصول عدد الوفيات اليومية إلى المئات.

وأثارت تدابير الإغلاق شكاوى واسعة النطاق من الشركات وأدت إلى تقديم محي الدين ياسين استقالته كرئيس للوزراء الشهر الماضي وتعيين وزير الدفاع السابق إسماعيل صبري يعقوب بدلا منه.

ومنذ ذلك الحين بدأت أعداد المصابين بالفيروس في الانخفاض، حيث أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الإثنين عن تسجيل ما يقرب من 11 ألف حالة إصابة جديدة، بانخفاض حوالي 2000 حالة عن اليوم السابق.