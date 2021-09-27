فرنسا: انتهاء مجانية فحص كورونا في 15 أكتوبر المقبل باستثناء الأسباب طبية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، انتهاء مجانية عمل فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل في فرنسا، موضحا استمرار الضمان الاجتماعي في دفع قيمة الفحص لأسباب طبية دون الحاجة إلى وصفة طبية للأشخاص الذين تم تطعيمهم.



وقال كاستكس، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن سداد تكاليف اختبارات الفيروس ستستمر وستكون مجانية أيضا للقصر، مضيفا أن هذا القرار يأتي لتشجيع المواطنين على أخد اللقاح المضاد لكورونا، وخفض نفقات الفحص التي كلفت الدولة 2.2 مليار يورو عام 2020 والتي تم التخصيص لها 4.9 مليار يورو هذا العام.



وكانت فرنسا سجلت أمس الأحد، 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت الإصابات المؤكدة 7 ملايين و80 ألفا و675 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و157 حالة.



يذكر أن الإصابات في العالم تجاوزت 230 مليون ونحو 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.