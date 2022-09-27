بوتين: الغرب يمارس الخداع بشأن الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى الدول الفقيرة

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية مجددا بـ"ممارسة الخداع والجشع"، مؤكدا أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لاتصل إلى أفقر دول العالم.

وقال الرئيس الروسي - خلال اجتماع حكومي حول تنمية القطاع الزراعي في بلاده، اليوم الثلاثاء، إن "الغرب يثير أزمة غذاء عالمية، حيث أن وضع الإمدادات الغذائية إلى أفقر دول العالم لا يتغير، وهذه خدعة كاملة من الغرب".

وأضاف: أن روسيا تطرقت إلى هذه المسألة عدة مرات، ولكنها لم تجد آذانا صاغية من أحد، نحن نتحدث عن ذلك ولا أحد يسمعنا".. مشيرا إلى أن أربع سفن فقط اتجهت بحلول 23 سبتمبر الجاري إلى أفقر البلدان بموجب برنامج الأمم المتحدة من أصل 203 سفن غادرت موانئ أوكرانيا.

وأوضح أن إنتاج روسيا من الحبوب، بما في ذلك القمح، قد يتجاوز هذا العام 150 مليون طن وهو مستوى قياسي.. منوها بأن هذا الإنتاج سيغطي الاحتياجات المحلية بالكامل ويزيد للتصدير.

وأكد الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية لاتزال تعيق تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وهو ما يهدد بأزمة غذاء عالمية