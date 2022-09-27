مسؤول أمريكي: مستعدون لمساعدة الحلفاء الأوروبيين بعد حادث تسرب الغاز من نورد ستريم

علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على تسرب الغاز من أنبوبَي نفط نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، بالقول إن «شركاءنا الأوروبيين يجرون تحقيقًا، نحن مستعدون لدعم جهودهم».

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، مساء الثلاثاء، رفض المسؤول «التكهّن» بأسباب هذا التسرب من أنابيب نفط أساسية لتسليم الغاز الروسي إلى دول أوروبا، مضيفًا أن ما حصل «يعكس أهمية جهودنا المشتركة لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا».

وتم تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا، بحسب ما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي الثلاثاء بعد أن أثارت التسريبات شكوكًا حول حدوث تخريب.

وسجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل «إطلاقين هائلين للطاقة» قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن «إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار».

واعتبرت كييف الثلاثاء أن التسرب غير المفسّر للغاز من ثلاثة مواقع من خطّي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» هو نتيجة «هجوم إرهابي مخطط له» من موسكو، بدون أن تقدّم أي براهين على قولها.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر: «إن تسرّب الغاز على نطاق واسع من نورد ستريم 1 ليس إلّا هجومًا إرهابيًا مخططًا له من قبل روسيا، وعملًا عدوانيًا ضد الاتحاد الأوروبي».