رئيس الإمارات: حريصون على التعاون مع الأشقاء لتقوية منظومة العمل الخليجي والعربي

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده تعمل مع كل ما من شأنه تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك وحريصة على التعاون مع أشقائها وفي مقدمتهم سلطنة عمان في هذا الخصوص.

وأشار الشيخ محمد بن زايد - في تصريحات صحفية بمناسبة زيارته إلى السلطنة، ونقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) ـ اليوم الثلاثاء ــ إلى أن العلاقات التاريخية الراسخة بين الإمارات وسلطنة عمان لها طابعها الخاص فهي تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد وتستند إلى أواصر الأخوة العميقة بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة من المصالح المشتركة، منوها بدور الراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد في تعزيز هذه الروابط القائمة على المحبة والاحترام.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كبيرة ومتنوعة ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيعها والبناء عليها وتنميتها واستثمار المقومات والفرص المتوفرة في البلدين، معربا عن تطلعه للعمل مع السلطان هيثم بن طارق لتعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات وبناء أسس راسخة للمستقبل المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، وكذلك عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك لتعزيز أسس السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها وتطلعاتها نحو التنمية.