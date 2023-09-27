محافظة الدقهلية تستعد لمواجهة أخطار موسم الشتاء وهطول الأمطار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار، ومراجعة أعمال الكهرباء.

وتابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين في تنفيذ محاكاة التصدي؛ لاحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق، وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

وأكد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، متابعة تنفيذ محاكاة على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز، وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإغراق أحد الشوارع الرئيسية بعزبة صقر بالمدينة بالمياه وخلال دقائق تم التحرك إلى الموقع بالمعدات، وأغلق الشارع بالعلامات الإرشادية، وجرى التعامل مع الحدث بشفط المياه وإعادة الشارع إلى طبيعته قبل الإغراق خلال 10 دقائق.

ونفذت المحاكاة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالمجلس، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء.

وشارك في المناورة نواب رئيس المركز ومسئولو الحملة الميكانيكية والإشغالات والمخلفات الصلبة والمتابعة الميدانية والمهندسون والفنيون والعمال من شركة المياه الصرف الصحي، وشركة الكهرباء والإدارة الصحية وإدارة الأزمات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف التأكد من كيفية وسهولة التعامل مع الموقف، وتدريب أطقم العمال على الوضع وقت نزول الأمطار والسيول؛ استعدادا لمواجهة مخاطر الطقس، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية عقد عدة اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لاستعراض ومناقشة الاستعدادات لمواجهة احتمالية أخطار هطول أمطار غزيرة.

وخلال هذه الاجتماعات، أكد المحافظ، ضرورة تطبيق نموذج محاكاة على الطبيعية؛ للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار والتأكد من عمل التطهير اللازم لجميع البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة، تضم الأجهزة التنفيذية المختصة؛ لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار.

وكلف المحافظ، الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة؛ لتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل جميع الأجهزة.