العراق: توقيف 9 عمال ومذكرة قبض بحق 4 من أصحاب قاعة أعراس في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراق، اليوم الأربعاء، توقيف تسعة عمال وإصدار مذكرة قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن مدير العلاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن قوله: "إننا نتواجد مع وزارة الصحة في الحمدانية ميدانياً وبمتابعة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً"، مبيناً أن "إقليم كردستان العراق هرع لتلبية النداء، إذ يوجد حالياً 21 مصاباً في مستشفى دهوك وأيضاً 18 مصاباً في أربيل".

وأضاف أن "حملة التبرع بالدم بدأت من منتسبي الشرطة في نينوى ومن قبل الأهالي أيضاً"، مشيراً إلى أن "الإصابات بالحروق معقدة وتحتاج الى جهود".

وأوضح أن "خبراء الأدلة الجنائية والدفاع المدني أكدوا أن القاعة مشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال وكانت هناك أيضاً ألعاب نارية تسببت بحادث الحريق وكذلك عدم توفر شروط السلامة والأمان للقاعة".

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية ما أدى إلى وفاة 93 شخصا وإصابة مئة أخرين، وفق تقرير الطب الشرعي العراقي.