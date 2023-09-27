فيفا : 54 حكما لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين في إندونيسيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار 54 حكماً لإدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عاما، التي ستقام خلال الفترة بين 10 نوفمبر و2 ديسمبر المقبلين في إندونيسيا.

وذكر (فيفا) عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار 18 حكما رئيسيا و36 حكما مساعدا للبطولة.

وأضاف بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام فيفا: "نتطلع بشوق إلى أول بطولة لفيفا تقام في إندونيسيا، ستكون هذه البطولة مهمة لفريق الحكام حيث سيكونون جزءا أيضا من الإرث العام الذي ستتركه بطولة كأس العالم تحت 17 عاما في البلاد".

من جانبه، قال ماسيمو بوساكا، مدير التحكيم في فيفا: "فلسفة التحكيم في فيفا تعتبر مفتاحا لأداء المسؤولين ولذلك نهدف لتحقيق الاتساق والتوحيد في جميع مكونات اللعبة. بالنسبة لفيفا، من الضروري التأكد من انتقاء أفضل الحكام المنوطين من جميع أنحاء العالم لمسابقات فيفا".

أوضح بوساكا "سيشارك الحكام المختارون للمباريات قبل بضعة أيام من انطلاق البطولة في ندوة تحضيرية نهائية، يستعرضون ويحللون فيها مقاطع فيديو لمواقف مباريات حقيقية، ويشاركون في جلسات تدريب عملية مع اللاعبين، والتي ستُصور لتمكين المشاركين من تلقي تعليقات فورية من المدربين".