ضبط 90 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق في المنيا

تابعت وزارة التنمية المحلية، اليوم، جهود محافظة المنيا، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لجميع أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 90 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية التى نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية، تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 90 مخالفة.

ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، ضبط 84 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق، ضبط 6 مخالفات (بيع بأزيد من السعر- مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.