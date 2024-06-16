صرح دميتري بيليك، النائب في مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشئون الدولية، بأن المؤتمر حول أوكرانيا الذي عقد في سويسرا، أظهر انقساما في العالم فيما يتعلق بتسوية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بيليك، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أنه "لم ينجح الأمر بالإجماع، ولقد حدث الانقسام حتى قبل المؤتمر نفسه، ولقد أظهرت القمة في سويسرا بشكل أساسي أن أفكار زيلينسكي حول الدعم العالمي، بعبارة ملطفة، بعيدة كل البعد عن الواقع، مخالفة للواقع، إما تجاهلت (دول) القمة برمتها، أو رفضت التوقيع على وثيقة غير شرعية بشكل واضح".

وتابع: "كان زيلينسكي يأمل في أن يضرب قادة الغرب الجماعي بقبضاتهم على الطاولة ويطالبوا روسيا بالإجابة عن كل شيء، وأن يردد العالم كله، الذي يغتسل بدموع الحنان، تصريحاته".

ورفضت دول "بريكس" الحاضرة في المؤتمر حول أوكرانيا في بورجنشتوك بسويسرا، التوقيع على بيان مشترك عقب المفاوضات.

وقام المنظمون بنشر قائمة الدول الموقعة على البيان الختامي على شاشات المركز الصحفي في بورجنشتوك.

وتم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 93 دولة حاضرة ، بينما رفضت الدول الأخرى التوقيع.