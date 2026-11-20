أعلنت إليسا سلوتكين، عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية المعتدلة عن ولاية ميشيجان التي انتُخبت للمرة الأولى عام 2024، دعمها للسيناتور كريس فان هولين في منافسته مع تشاك شومر على زعامة الأغلبية في المجلس، وذلك مع استعداد الحزب لاستعادة السيطرة عليه مطلع العام المقبل.

وقالت سلوتكين في مقطع فيديو، الخميس: "لا أعتقد أن السيناتور شومر هو الأفضل لتولي منصب زعيمنا المقبل"، مضيفة: "ولأنني أوضحت أنني لا أؤيد شومر، فسأدعم كريس فان هولين".

ويكتسب تأييد سلوتكين أهمية نظرا إلى أن فان هولين استمد جانبا كبيرا من دعمه من الجناح التقدمي داخل الحزب، الذي سبق أن وجهت إليه انتقادات.

لكن سلوتكين دعت مرارا أيضا إلى إفساح المجال أمام جيل جديد لقيادة الحزب الديمقراطي. وأشارت في مقطع الفيديو إلى قرار رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التنحي لإتاحة الفرصة أمام المشرعين الأصغر سنا، في إشارة إلى انتقادات من بعض الأطراف تطالب شومر بإعلان اعتزامه التقاعد بعد عام 2028.