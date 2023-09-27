الحملة الانتخابية لعبد السند يمامة: استكملنا جميع الأوراق لا ينقصها إلا الكشف الطبي

كشف ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، تفاصيل حصول مرشح حزب الوفد «يمامة»، على 20 تزكية من النواب لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، أنه من حق المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية، الاختيار ما بين التوقيعات والتوكيلات من عشرين نائبا، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة، مؤكدا أن الدكتور عبد السند يمامة استكمل الـ20 توكيلا اليوم.

وذكر أن حزب الوفد لديه 26 نائبا بمجلس النواب، و6 نواب بمجلس الشيوخ، مشددا على أن الحزب لم يضطر إلى طلب تأييد من نواب خارج حزب الوفد، لأن الحزب لديه هيئته البرلمانية.

وأوضح أن جميع أوراق الدكتور عبد السند يمامة مكتملة، ولم ينقصها إلا الكشف الطبي فقط، وسيوقعه ليكون من أول المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، قائلا إن حزب الوفد حزب مؤسسي وأهم ما يميزه هو التنوع في الآراء والأفكار داخليًا، وعند الإعلان عن الموقف الرسمي للحزب الكل يلتزم به.

وفيما يتعلق بترشح الدكتور فؤاد بدراوي للانتخابات الرئاسية أو عدمه، أكد أنه لا يعلم شيئا عن هذا الأمر، ولكن الموقف لديه محسوم بترشح عبد السند يمامة وحصوله على النصاب الدستوري وقُضي الأمر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية، قد أقرت كل الضوابط والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالخارج والداخل بداية من إجراءات الترشح والطعون والدعاية حتى إعلان النتائج، الأسبوع الماضي.



