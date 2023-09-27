 فلسطين تدعو لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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فلسطين تدعو لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة

وكالات
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 9:53 م

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى إعفاء الفلسطينيين من تأشيرة دخول بلادها أسوة بالإسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان: "في الوقت الذي تحدثت فيه الإدارة الأمريكية مرارا أن هدفها توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، نتوقع من هذه الإدارة أن تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه وما وعدت به"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت الوزارة: "نتمنى من الإدارة الأمريكية أن توفر فرص الحرية والازدهار والأمن للمواطن الفلسطيني القابع على أرضه".

وتابعت: "بمناسبة إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة نتوقع أن تفي الإدارة الأمريكية بوعودها للفلسطينيين وأن تبدأ بنفس الإجراءات للمواطنين الفلسطينيين انسجاما مع تعهداتها تلك".

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