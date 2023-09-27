تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس في الليجا

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يستضيف ريال مدريد نظيره لاس بالماس، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة لاس بالماس بتشكيل مكون من:

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام لاس بالماس:

حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ناتشو، وميندي.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو وخوسيلو.