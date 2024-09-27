النيابة تطلب تحريات عن حريق شركة البترول بسيدي كرير في الإسكندرية



طلبت نيابة العامرية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث، وتقريري إدارة الحماية المدنية والأدلة الجنائية، لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الحريق الذي نشب داخل إحدى شركات البترول، الواقعة في الكيلو 27 على طريق "مطروح - الإسكندرية" الساحلي.

كما طلبت النيابة سماع أقوال شهود العيان من أفراد الأمن الإداري والعاملين بالشركة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت المحيطة. وتم انتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق ورفع آثاره، وتحديد بدايته ونهايته، للوقوف على ملابسات وأسباب نشوبه وتحديد الخسائر.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات إدارتي شرطة النجدة والحماية المدنية حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أسوار إحدى شركات البترول في منطقة سيدي كرير، وذلك دون خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة رفقة 6 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، تم السيطرة على النيران بإخمادها والعمل على تبريد آثارها، وذلك لعدم تمددها إلى مباني الشركة وخطوط البترول أو المنطقة المجاورة.

وتبين من المعاينة والفحص الأولي نشوب حريق محدود في "هيش وحشائش" موجودة داخل أسوار الشركة، مما أدى لتصاعد ألسنة اللهب بكثافة. وبعد إخماد الحريق، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.