وزير الداخلية اللبناني: رسائل التهديد الإسرائيلية وصلت للدوائر الرسمية وأجهزة الدولة

أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن إسرائيل أرسلت رسائل تهديد للبنانيين، وصل بعضها إلى الدوائر الرسمية وأجهزة الدولة؛ من أجل إخلاء بعض المناطق، قائلا إن الدولة تتعامل مع هذه التهديدات كل على حدة، دون خلق حالة من الضياع والفوضى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية" مساء الخميس، أن الأجهزة الإغاثية لن تتخلى عن مسؤولياتها في حماية الشعب اللبناني، بعد إرسال تهديدات للدفاع المدني اللبناني، موضحا أن هدف الدولة هو حماية الشعب اللبناني والحفاظ على جاهزية الأجهزة الإغاثية لمساعدة المواطنين.

وشدد أن إسرائيل تشن حربا وحشية شعواء تنافي كل الضمير العالمي، مضيفا أن العرب متضامنون مع لبنان في رفض هذا الإجرام واستهداف المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال والنساء، بما في ذلك المناطق البعيدة عن الجنوب، معقبا: "نحن نعول على الشرعية الدولية ونعول أكثر على الموقف العربي، ونشيد ونقدر موقف إخواننا العرب جميعا وإخواننا المصريين والقيادة المصرية، هذه الجهود لابد أن تثمر خيرا للبنان، ونحن نناشد الضمير العالمي والمجتمع الدولي والأشقاء العرب أن يكثفوا جهودهم بكل الضغط الممكن لحماية الشعب اللبناني".