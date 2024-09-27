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لقي شاب مصرعه نتيجة التعدي عليه في مشاجرة، نشبت بينه وآخر بسبب اتهامه بسرقة ماشية في منطقة الوراق بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مصرع شاب نتيجة الاعتداء عليه من آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب اتهامه في سرقة ماشية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.