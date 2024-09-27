كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن تطور جديد بشأن اتفاق وقف النار المؤقت في لبنان، بعدما تحدثت تقارير إسرائيلية، أمس الخميس، عن تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تفاهمات مع الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

تراجع إسرائيلي عن رفض وقف إطلاق النار

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، في وقت متأخر من يوم الخميس، أن "إسرائيل تتشارك أهداف" المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.

وتسببت تعليقات نتنياهو السابقة التي أنكر فيها توصله لتفاهم خاص مع الولايات المتحدة بشأن مقترح وقف النار في توترات مع البيت الأبيض.

ونُشر البيان باللغة الإنجليزية فقط على الصفحة الخاصة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على "فيسبوك" – في مثال محتمل آخر على زدواجية تصريحات نتنياهو.

وبحسب "أكسيوس"، كان الأمر حلقة أخرى ضمن سلسلة تقلبات لنتنياهو خلال الـ24 ساعة الماضية بشأن مقترح وقف النار في لبنان، والذي جرى الإعلان عنه يوم الأربعاء.

وبالرغم من أن نتنياهو كان جزءا من المفاوضات بشأن مبادرة وقف النار، نأى بنفسه، صباح الخميس، من المقترح تحت الضغط السياسي من شركائه في الائتلاف القومي المتطرف.

غضب البيت الأبيض وكذب نتنياهو

ووفقا لـ"أكسيوس"، كان البيت الأبيض غاضبا، وأشار ضمنيا إلى أن نتنياهو كان يكذب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، خلال مكالمة هاتفية مع الصحفيين، إن إدارة بايدن لم تكن لتقدم مقترح وقف النار لمدة 21 يوما إذا لم تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية موافقة على الأمر.

وأضاف كيربي: "لا أعلم لماذا قال نتنياهو ما قاله، ولا اعلم ماذا كانت اعتباراته – سواء كانت سياسية أو عملياتية. اسألوه لماذا قال ذلك".

ويوم الخميس، التقى رون ديرمر وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية مع مستشاري بايدن، بريت ماكجورك وآموس هوكشتاين. وقال مسئول أمريكي إنه كان اجتماعا صعبا.

ولاحقا، التقى ديرمر مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أخبره بأنه "من المهم" التوصل لاتفاق بشأن وقف النار لمدة 21 يوما على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتسوية دبلوماسية من شأنها أن تسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بلينكن لديرمر إن "مزيدا من التصعيد في الصراع لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة هذا الهدف".

اعتراف إسرائيلي وتثمين للدور الأمريكي

وبعد عدة ساعات من تلك الاجتماعات، نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي البيان الجديد الذي أقر فيه بأن دعوة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار جرى تنسيقها مع إسرائيل.

وأضاف البيان: "تتشارك إسرائيل أهداف المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لتمكين الناس على طول الحدود الشمالية بالعودة بأمان وسلامة إلى منازلهم".

وتابع: "تثمن إسرائيل الجهود الأمريكي في هذا الشأن لأن الدور الأمريكي لا غنى عنه في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة".

من جانبه، قال مسئول أمريكي إن إدارة بايدن تعتبر البيان الأمريكي تراجعا يقر بأن ما قاله البيت الأبيض بشأن خطة وقف النار في لبنان كان صحيحا.

ووصف المسئول بيان مكتب نتنياهو بأنه "عدم اعتراض" على المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المقترح بشأن وقف النار في لبنان لا يزال مطروحا، وأن إدارة بايدن تواصل العمل عليه.

وفي الوقت نفسه، ستواصل الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتجنب توغل بري في لبنان، بحسب المسئول.