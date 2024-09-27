 الإمارات تتفق مع أمريكا على تسهيل دخول مواطنيها للولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تتفق مع أمريكا على تسهيل دخول مواطنيها للولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 7:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 7:45 ص

أعلنت حكومتا الإمارات العربية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، توقيع اتفاق بين وزارتي الداخلية الإماراتية والأمن الداخلي الأمريكية، يقضي بإدراج الإمارات ضمن "برنامج الدخول العالمي" لأمريكا، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الشهر المقبل.

ويأتي توقيع الاتفاق على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبرنامج "الدخول العالمي" هو مبادرة أمريكية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة، مع تعزيز الجوانب الأمنية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "يأتي هذا الاتفاق ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأمنية وتيسير التبادل التجاري والسفر بين البلدين".
 

 
 


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