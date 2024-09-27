الزمالك بطلاً للسوبر الأفريقي على حساب الأهلي

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توج فريق الزمالك بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح.

فاز الزمالك بنتيجة 4-3 في الركلات بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

تقدم للأهلي وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بينما تعادل ناصر منسي في الدقيقة 77.

البداية جاءت سريعة وخلت من الحذر من الفريقين، لكن الخطورة الحقيقية لم تظهر على أي من المرميين سوى في الدقيقة السادسة، من تسديدة صاروخية عن طريق وسام أبو علي الذي سدد من ركلة حرة تصدى لها بشكل رائع محمد عواد.

رد الزمالك بتسديدة في الدقيقة 8 من ناصر ماهر، لكن مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

تعرض محمد هاني لإصابة في الدقيقة التاسعة ليسقط خارج الخطوط ويتلقى العلاج، ثم عاد لاحقا لمواصلة اللعب.

حصل الزمالك على ركلة حرة بحدود منطقة جزاء الأهلي نتيجة إعاقة بنتايج، ونفذها عبدالله السعيد إلى رأس المثلوثي الذي أرسلها فوق الشباك لكن راية التسلل كانت حاضرة.

وسدد إمام كرة قوية لكن علت العارضة بكثير.

امتلك الأهلي الكرة بمرو الوقت وبدأ الزمالك يميل للتأمين والاعتماد على المرتدات.

سقط مجددا محمد هاني في الدقيقة 16 لتلقي العلاج، قبل أن يغادر الملعب، ثم عاد للسقوط في الدقيقة 24 ليطلب التبديل.

شارك عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 27 على حساب محمد هاني

أخطر فرصة

أضاع أكرم توفيق أخطر فرصة للزمالك بعد دقيقة واحدة من حصوله على بطاقة صفراء هي الأولى في المباراة، حيث انطلق في الدقيقة 33 ليسدد من حدود منطقة الجزاء ويسدد يسارية لكن سهلة للحارس عواد.

وفي 35 عاد الحكم الليبي معتز الشلماني لتقنية الفار لمشاهدة لقطة تسديد أكرم التي سقط بعدها إثر تدخل من حمزة المثلوثي.

وعاد الحكم لاحتساب ركلة جزاء باعتبار أن المثلوثي تدخل في قدم أكرم رغم تسديدة الكرة على مرمى عواد، وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الزمالك، توقف على إثرها اللعب لـ 6 دقائق.

ومن ركة الجزاء سجل وسام أبو علي أول أهداف الأهلي في الدقيقة 43.

بعد الهدف نشط الزمالك بحثا عن التعادل في ظل احتساب 10 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء لدونجا في الوقت بدل من الضائع، إثر تدخل من عمر كمال ضد دونجا، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وأبعد الشناوي كرة عرضية كانت باتجاه المرمى ليحولها إلى ركنية، واستمرت المحاولات دون جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلاوي.

بدأ الشوط الثاني بهدوء نسبي أهلاوي وضغط زملكاوي بحثا عن هدف التعديل.

سدد مصطفى شلبي تسديدة يسارية من تهيئة بنتايج علت عارضة الشناوي بكثير في الدقيقة 53.

سدد ناصر ماهر كرة قوية فوق عارضة الشناوي بقليل في الدقيقة 57.

وطالب ناصر ماهر بركلة جزاء هو الآخر، بعد تدخل من محمد الشناوي في الدقيقة 59 بعدما أبعد حارس الأهلي كرة ارتدت من صدره عقب تسديدة زيزو.

شارك البولندي ميشالاك بديلا لمصطفى شلبي بالدقيقة 62 في الزمالك، بينما لعب محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر على حساب إمام عاشور وبيرسي تاو في الدقيقة 66.

استمر الضغط الزملكاوي الذي قابله دفاع أهلاوي، بينما سنحت فرص من المرتدات للأحمر لم تستغل بالشكل الأمثل.

ودفع جوميز بناصر منسي وعمر فرج بدلا من ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري في الهجوم بالدقيقة 76.

الزمالك يتعادل

ونجح الزمالك في تعديل النتيجة في الدقيقة 77، من عرضية عمر جابر، ومتابعة من ناصر منسي.

نشط الزمالك هجوميا بعد الهدف، وسدد زيزو من جديد لكن ارتطمت في رأس زميله ناصر منسي.

سدد حسين الشحات في الدقيقة 82 ولكن في يد عواد.

أجرى كولر تبديلين بنزول أحمد نبيل كوكا ورضا سليم على حساب مروان عطية وحسين الشحات، في الدقيقة 84 أملا في استعادة المبادرة.

دفع جوميز بزياد كمال ومحمد شحاتة بدلا من عمر جابر ودونجا، في الدقيقة 89 بينما حصل الأخير على بطاقة صفراء لإضاعة الوقت.

سقط أكرم توفيق مصاباً بعد مجهود بدني كبير طوال المباراة، ليخرج للعلاج في الدقيقة 92.

استمر الكر والفر حتى صافرة معتز الشلماني لإنهاء المباراة

لجأ الفريقان لركلات الترجيح ومنها تقدم رامي ربيعة للأهلي، وتعادل عبدالله السعيد للزمالك، ثم عمر كمال للأهلي، وحمزة المثلوثي للزمالك.

وفي الثالثة تصدى محمد عواد لركلة يحيى عطية الله، بينما سجل ناصر منسي للزمالك

وسجل طاهر الركلة الرابعة للأهلي، ثم تابعه حسام عبدالمجيد بتسجيل الرابعة.

وفي الركلة الخامسة للأهلي سدد وساكم