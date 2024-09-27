10 ملايين دولار تعاقدات تصديرية مستهدفة خلال معرض كايرومازر لابيجاما

يستهدف معرض «كايرومازر لابيجاما» لصناعة الملابس، جذب تعاقدات تصديرية بقيمة 10 ملايين دولار، مقابل نحو 6 ملايين دولار في الدورة السابقة، بحسب محمد الشريف رئيس شركة بيراميدز انترناشيونال.

وقال الشريف، إن فعاليات المعرض تستمر إلى 28 سبتمبر، ‎برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور 500 مشتري دولي من 15 دولة عربية واجنبية.

وشارك في المعرض أكثر من 205 شركات عارضة وجميعها يعمل في مجال صناعة الملابس، بحسب عادل الشريف رئيس شركة مجلس إدارة شركة إكسبو بوك المنظمة للمعرض.

وأوضح أن المعرض يهدف إلى تعزيز الصناعة المصرية وزيادة الصادرات من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع بين الشركات المحلية والمستوردين الدوليين.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد زيادة كبيرة في عدد المستوردين القادمين من الدول المختلفة، وضرب مثالًا بدولة العراق التي كان يحضر منها 5 زائرين، ليرتفع عددهم في الدورة الحالية إلى قرابة 30 زائرًا.

وكشف أن أبرز الوفود الدولية المشاركة بالمعرض تشمل كل من دول السعودية، وتركيا، والمغرب، ولبنان، والأردن، والجزائر، وفلسطين، والعراق، ‏واليمن، وليبيا.‏